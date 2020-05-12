12 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Palomino atağı

Fenerbahçe'de savunmaya Tangocu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

Sezonun sona ermesiyle birçok bölgeye takviye yapacak olan , Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Jose Luis Palomino için ikinci bir görüşme yaptı.

Sarı-lacivertilerin son iki sezonda en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan savunma için yeni isimler gündeme gelmeye başladı. F.Bahçe, daha önce temas kurduğu isimlerden Palomino ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin 3 sezondur formasını giydiği Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper için menajeriyle masaya oturdu. 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde olacağı için yıllık ücretini yüksek tuttuğu; F.Bahçe'nin ise bu konuda pazarlık yaptığı iddia edildi. Palamino, bu sezon 28 resmi maçta forma giydi.

F.Bahçe'den sonlandırılan liglerle ilgili flaş açıklama! haberin devamı

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