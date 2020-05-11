11 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den basketbol ve voleybol liglerinin sonladırılma kararına destek

F.Bahçe'den sonlandırılan liglerle ilgili flaş açıklama!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

Kulübü, Federasyonu ve 'nun aldığı liglerin sonlandırılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Federasyonu ve , Covid-19 salgını dolayısıyla ING Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar , AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Liglerinin sona erdirildiğini açıklamıştır.

Mevzuata göre verilen bu kararlar doğrultusunda, her iki branşta da play-off aşaması maçları oynanmadan şampiyon ilan edilemeyeceğinden hareketle; sezonlar şampiyonluk ve küme düşen takımlar ilan edilmeksizin tescil edilmiştir.

Takımlarımız, sona erdirilen 4 ligin 2'sinde lider konumda yer almakta, tamamında şampiyonluk mücadelelerini sürdürmekteydi.

Tüm bu gündem doğrultusunda insan sağlığı şampiyonluklardan, kupalardan ve her şeyden önemlidir diyen, bunu sürecin en başından itibaren her fırsatta dile getiren kulübümüz, basketbol ve voleybol liglerinde alınan bu kararları saygıyla karşılamıştır.

Bu bağlamda federasyonların verdiği kararla 2019 - 2020 Sezonunda Erkek Basketbol, , Erkek Voleybol ve mücadelesini tamamlayan takımlarımızı tebrik ediyor; maçlarda Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza ve takımlarımıza destek olan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Spor Kulübü olarak önce ve sadece insan sağlığı dediğimiz sürecin en az zararla sona ermesini diliyor;

Başta ve tüm ilgili kurumların eşsiz mücadelesi ile ülke olarak kontrol altında tuttuğumuz salgın sürecinde bizler evlerimizdeyken en ön safta mücadele veren kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bugüne dek hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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