11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atmıştı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken, sarı-lacivertliler gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya başladı. İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Sarı Kanarya, yıldız ismi gündemine aldı ve yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:53
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Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu devreye girdi

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk iddiasıyla girmişti.

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Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu devreye girdi

Sezonun ilk yarısında iyi bir performans gösteren sarı-lacivertliler, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla dibi görmüştü.

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Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu devreye girdi

Üst üste 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Sarı Kanarya, 21 yıl sonra ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de yenilerek adeta son darbeyi yemişti.

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Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu devreye girdi

Alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu devreye girdi

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başladı.

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