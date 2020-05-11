Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atmıştı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken, sarı-lacivertliler gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya başladı. İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Sarı Kanarya, yıldız ismi gündemine aldı ve yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:53 ABONE OL