11 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Palomino iddiası

Palomino iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Listesinde birçok oyuncu bulunan F.Bahçe için yeni iddialar ortaya atılıyor. Savunmaya takviye yapmayı planlanan sarı-lacivertlilerin Atalanta ile sözleşmesi sona erecek

Listesinde birçok oyuncu bulunan F.Bahçe için yeni iddialar ortaya atılıyor. Savunmaya takviye yapmayı planlanan sarı-lacivertlilerin Atalanta ile sözleşmesi sona erecek Luis Palomino ile temas kurduğu ileri sürüldü. 30 yaşındaki Arjantinli stoper, kariyerinde , A.Juinors, Metz, Ludogorets formaları da giydi.

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