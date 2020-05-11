Palomino iddiası

Ligde kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezonu Zeki Murat Göle ile tamamlayacağını açıklamıştı. Bu süreçte birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, Nenad Bjelica ile masaya oturduğu fakat bazı konularda anlaşamadığı ifade edilmişti. Peki, Fenerbahçe ile Nenad Bjelica arasındaki sözleşme şartları neler? İşte detaylar...