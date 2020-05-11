Mirallas için tam zamanı
Daha önce bonservisi nedeniyle alınamayan Mirallas, Antwerp’ten ayrılınca F.Bahçe oyuncuya toplam 3 milyon Euro’uk teklifle gitti.
Tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmişken Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha çok genç isimlere yönelen Fenerbahçe kadrosuna 1-2 tane tecrübeli isim de almayı hedefliyor.
Tam da bu sırada Fenerbahçe'nin geçen yıl kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Kevin Mirallas'ın Antwerp'ten ayrıldığı haberi geldi. Sağ kanatta çok büyük bir tecrübe olan Belçikalı yıldız ile Fenerbahçe'nin hemen temasa geçtiği ve kendisine 2 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Sar-lacivertli yönetimin Mirallas'a yıllık 2.2 milyon Euro garanti para teklif ettiği, rakamın maç başı ve bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'nun üstünde olacağı belirtiliyor.
Belçika Milli Takımı'nın formasını 60 kez terleten ve milli forma altında 10 golü bulunan Kevin Mirallas, kariyerinde daha önce Lille, Saint-Etienne, Olympiakos, Everton ve Fiorentina gibi takımların da formasını giymişti. Mirallas'a Fransa'nın Lens takımının da talip olduğu gelen haberler arasında.
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