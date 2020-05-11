11 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mirallas için tam zamanı

Mırallas için tam zamanı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Daha önce bonservisi nedeniyle alınamayan Mirallas, ’ten ayrılınca F.Bahçe oyuncuya toplam 3 milyon ’uk teklifle gitti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmişken önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha çok genç isimlere yönelen Fenerbahçe kadrosuna 1-2 tane tecrübeli isim de almayı hedefliyor.

Tam da bu sırada Fenerbahçe'nin geçen yıl kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği 'ın 'ten ayrıldığı haberi geldi. Sağ kanatta çok büyük bir tecrübe olan Belçikalı yıldız ile Fenerbahçe'nin hemen temasa geçtiği ve kendisine 2 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Sar-lacivertli yönetimin Mirallas'a yıllık 2.2 milyon garanti para teklif ettiği, rakamın maç başı ve bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'nun üstünde olacağı belirtiliyor.

Belçika 'nın formasını 60 kez terleten ve milli forma altında 10 golü bulunan Kevin Mirallas, kariyerinde daha önce Lille, Saint-Etienne, , Everton ve gibi takımların da formasını giymişti. Mirallas'a 'nın Lens takımının da talip olduğu gelen haberler arasında.

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