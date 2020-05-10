Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica...

Ligde kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezonu Zeki Murat Göle ile tamamlayacağını açıklamıştı. Bu süreçte birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, Nenad Bjelica ile masaya oturduğu fakat bazı konularda anlaşamadığı ifade edilmişti. Peki, Fenerbahçe ile Nenad Bjelica arasındaki sözleşme şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 17:57 ABONE OL