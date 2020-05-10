10 Mayıs 2020, Pazar

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Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica...

Ligde kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezonu Zeki Murat Göle ile tamamlayacağını açıklamıştı. Bu süreçte birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, Nenad Bjelica ile masaya oturduğu fakat bazı konularda anlaşamadığı ifade edilmişti. Peki, Fenerbahçe ile Nenad Bjelica arasındaki sözleşme şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 17:57
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Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica...

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan Fenerbahçe, ligde liderliğe kadar yükselmiş ancak bu performansında süreklilik sağlayamamıştı.

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Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica...

Yıllar sonra Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyeti, teknik direktör Ersun Yanal adına yönetim için bardağı taşıran son damla olmuştu.

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Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşması öncesinde Yanal ile yollarını ayıracağını duyurmuştu. Öte yandan tecrübeli teknik adamın son kez Fenerbahçe başında sahaya çıkmasına izin verildiğini kamuoyuna aktarılmıştı.

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Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica...

Trabzonspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de rota artık yeni teknik direktöre çevrilmişti. Taraftarlar, kısa süre içinde futbolun 1 numaralı isminin açıklanmasını bekliyordu.

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Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica...

Fenerbahçe yönetimi, aceleci davranmayacağını açıklamış ve yönetici Semih Özsoy vasıtasıyla, "Fenerbahçe'yi bilen bir ismin" takımın başına getirileceğinin mesajını vermişti.

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