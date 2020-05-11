Gençlik operasyonu

Gelecek sezon F:Bahçe'de sportif direktörlük görevine hazırlanan Emre Belözoğlu, yıldız adaylarına göz dikti.

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Gelecek sezon F:Bahçe'de sportif direktörlük görevine hazırlanan Emre Belözoğlu, yıldız adaylarına göz dikti. Gölcük'ten İsmail Yüksek'i sarı-lacivertlilere kazandıran Emre Belözoğlu, bu kez de Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperine kanca attı. Emre'nin daha önce de gündeme gelen Ravil Tagir için İzmir ekibiyle görüştüğü öğrenildi.