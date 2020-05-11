11 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gençlik operasyonu

Gençlik operasyonu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.05.2020

Gelecek sezon F:Bahçe'de sportif direktörlük görevine hazırlanan Emre Belözoğlu, yıldız adaylarına göz dikti.

Gelecek sezon F:Bahçe'de sportif direktörlük görevine hazırlanan Emre Belözoğlu, yıldız adaylarına göz dikti. Gölcük'ten İsmail Yüksek'i sarı-lacivertlilere kazandıran Emre Belözoğlu, bu kez de Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperine kanca attı. Emre'nin daha önce de gündeme gelen Ravil Tagir için İzmir ekibiyle görüştüğü öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Flaş açıklama! Tolga ve Kruse ayrılıyor mu? Flaş açıklama! Tolga ve Kruse ayrılıyor mu?
Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica... Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica...
F.Bahçe'den sürpriz transfer bombası! 'Yeni Firmino' bedavaya gelecek F.Bahçe'den sürpriz transfer bombası! 'Yeni Firmino' bedavaya gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör