11 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Hırvatlar müjdeyi verdi! Bjelica tamam...

Hırvatlar müjdeyi verdi! Bjelica tamam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Bjelica’ya “Başkan Koç ‘Hocanın sözleşme süresi, benimkinden çok olmayacak’ sözünü önceden vermişti” mesajı net bir şekilde iletildi. Yelkenleri suya indiren Hırvat basınına göre valizlerini hazırlamaya başladı bile.

Kendisine yapılan 1+3 yıllık sözleşmeye tepki gösteren Hırvat teknik adam yelkenleri suya indirdi. Hırvat teknik adama "Opsiyon meselesi kişisel değil. Başkanımızın 'Teknik direktörün sözleşme süresi benim süremden uzun olmayacak' sözü var" mesajı net olarak iletildi.

KİŞİSEL DEĞİL, İLKESEL….

Durumun kişisel olmadığına ilkesel olduğuna ikna olan Nenad Bjelica opsiyon meselesini daha fazla uzatmadı. Hırvat basınında çıkan son haberler ise kesin anlaşmanın sağlandığı yönünde.

Sözleşme şartlarını açıkladılar! Fenerbahçe ve Nenad Bjelica... haberin devamı


İSTANBUL'A UÇMAYA HAZIR

Hırvat kanalı 24sata'nın haberinde Nenad Bjelica için, " ile anlaşmada en son aşamaya gelindi. Fenerbahçe'ye imza atmak için 'a uçmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.

NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ

Fenerbahçe yönetiminin de Nenad Bjelica'nın en kısa sürede İstanbul'a gelmesini ve 14 günlük karantina süresini bir an önce tamamlamasını tercih ettiği gelen haberler arasında.

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