Hırvatlar müjdeyi verdi! Bjelica tamam...

Bjelica’ya “Başkan Koç ‘Hocanın sözleşme süresi, benimkinden çok olmayacak’ sözünü önceden vermişti” mesajı net bir şekilde iletildi. Yelkenleri suya indiren Nenad Bjelica Hırvat basınına göre valizlerini hazırlamaya başladı bile.

Kendisine yapılan 1+3 yıllık sözleşmeye tepki gösteren Hırvat teknik adam Nenad Bjelica yelkenleri suya indirdi. Hırvat teknik adama "Opsiyon meselesi kişisel değil. Başkanımızın 'Teknik direktörün sözleşme süresi benim süremden uzun olmayacak' sözü var" mesajı net olarak iletildi.



KİŞİSEL DEĞİL, İLKESEL….



Durumun kişisel olmadığına ilkesel olduğuna ikna olan Nenad Bjelica opsiyon meselesini daha fazla uzatmadı. Hırvat basınında çıkan son haberler ise kesin anlaşmanın sağlandığı yönünde.



İSTANBUL'A UÇMAYA HAZIR



Hırvat kanalı 24sata'nın haberinde Nenad Bjelica için, "Fenerbahçe ile anlaşmada en son aşamaya gelindi. Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a uçmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.



NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ



Fenerbahçe yönetiminin de Nenad Bjelica'nın en kısa sürede İstanbul'a gelmesini ve 14 günlük karantina süresini bir an önce tamamlamasını tercih ettiği gelen haberler arasında.

DİĞER