Kameni’nin pişmanlığı

2017 yazında Malaga'dan bedelsiz Fenerbahçe'ye gelen ve sadece 9 lig maçında forma giyip 13 gol yiyen Carlos Kameni, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Fenerbahçe'ye gitmiştim. Seçme şansım olsa Türkiye'ye gitmezdim. Pişmanım" açıklamasını yaptı.

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2017yazında Malaga'dan bedelsiz Fenerbahçe'ye gelen ve sadece 9 lig maçında forma giyip 13 gol yiyen Carlos Kameni, ilginç bir açıklama yaptı. 36 yaşındaki file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Fenerbahçe'ye gitmiştim. Seçme şansım olsa Türkiye'ye gitmezdim. Pişmanım" açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertli takıma hiç katkı sağlayamayan Kamerunlu kaleci, Fenerbahçe'den sonra takım bulamadı.