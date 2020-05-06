06 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kameni’nin pişmanlığı

Kameni’nin pişmanlığı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2020

2017 yazında Malaga'dan bedelsiz Fenerbahçe'ye gelen ve sadece 9 lig maçında forma giyip 13 gol yiyen Carlos Kameni, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Fenerbahçe'ye gitmiştim. Seçme şansım olsa Türkiye'ye gitmezdim. Pişmanım" açıklamasını yaptı.

2017 yazında Malaga'dan bedelsiz Fenerbahçe'ye gelen ve sadece 9 lig maçında forma giyip 13 gol yiyen Carlos Kameni, ilginç bir açıklama yaptı. 36 yaşındaki file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Fenerbahçe'ye gitmiştim. Seçme şansım olsa Türkiye'ye gitmezdim. Pişmanım" açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertli takıma hiç katkı sağlayamayan Kamerunlu kaleci, Fenerbahçe'den sonra takım bulamadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli futbolcular Covid-19 testinden geçti F.Bahçeli futbolcular Covid-19 testinden geçti
F.Bahçelileri heyecanladıran açıklama! Dirk Kuyt... F.Bahçelileri heyecanladıran açıklama! Dirk Kuyt...
Vedat Muriç’e teklif var ama... Vedat Muriç’e teklif var ama...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör