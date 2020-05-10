Fenerbahçe'de dev operasyon! Tam 59 transfer...

Oyuncu seçerken öncelikle teknik beceriyi ön plana alan altyapı scout ekipleri daha sonra çocuğun aile yapısı, ders başarısı ve fiziki gelişme yatkınlığına bakıyor. Bunun ardından da önemli bir eleme süreceği devreye giriyor. 6 aşamadan oluşan bu süzgeç şu şekilde işiyor: 6 aşamayı geçen, takıma katılabiliyor...