10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de dev operasyon! Tam 59 transfer...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi dev operasyona hazırlanıyor. Corona virüsünün yarattığı mali zorlukları fırsat bilen sarı-lacivertliler, 'öze dönüş' projesi kapsamında geleceğin takımını kurmaya hazırlanıyor. Sarı Kanarya'nın özel olarak göreve getireceği scoutlar, sarı-lacivertlilerin dev projesi için görev alacak. İşte o proje ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 11:45
ABONE OL
  • 1
  • 16
Fenerbahçe'de dev operasyon! Tam 50 transfer...

Yıllardır altyapılarından futbolcu çıkmamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, son 1.5 yılda Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı devrim niteliğindeki hamlelerle geleceğin projesini hayata sokmayı başardı. Coronavirüsü (koronavirüs) sonrası tüm kulüpler öze dönüş planları yaparken, sarı lacivertliler adeta geleceği gördü.

  • 2
  • 16
Fenerbahçe'de dev operasyon! Tam 50 transfer...

Almanya'dan Serdar Dayat'ı altyapı koordinatörlüğüne, Altınordu'dan Serhat Pekmezci'yi de altyapı scout sorumluluğuna getiren Fenerbahçe Yönetimi son 1.5 yılda Türkiye'yi tarayarak belirlediği 11-18 yaş gurubu arasındaki 120 çocuk içinden 59'unu transfer ederek geleceğin tohumlarını ekti. 3-5 yıl içinde bu çocuklar içinden çok sayıda oyuncunun A takıma çıkması için her türlü çaba gösteriliyor.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe'de dev operasyon! Tam 50 transfer...

TEKNİK, GÜÇLÜ FİZİK VE ZEKA

Almanya'daki benzerleri gibi 7 kişilik scout ekibiyle Türkiye'deki bütün kulüplerin altyapılarını adeta yakın markaja alıp adım adım takip eden Fenerbahçe kurduğu sistem ve ağla adeta uçan kuştan haberdar oluyor.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe'de dev operasyon! Tam 50 transfer...

Oyuncu seçerken öncelikle teknik beceriyi ön plana alan altyapı scout ekipleri daha sonra çocuğun aile yapısı, ders başarısı ve fiziki gelişme yatkınlığına bakıyor. Bunun ardından da önemli bir eleme süreceği devreye giriyor. 6 aşamadan oluşan bu süzgeç şu şekilde işiyor: 6 aşamayı geçen, takıma katılabiliyor...

  • 5
  • 16
Fenerbahçe'de dev operasyon! Tam 50 transfer...

Scout ekibi oyuncuyu seçiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör