10 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Transferde son nokta! Vedat Muriqi...

Transferde son nokta! Vedat Muriqi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Vedat Muriqi'nin menajeri , ara dönemde teklifler geldiğini belirtirken, “Fenerbahçe, satmak istemedi ve konu kapandı” diye konuştu.

İlk sezonunda Fenerbahçe formasıyla öne çıkan isimlerden olan Vedat Muriç, ara transfer döneminden bu yana birçok takımın listesine girmişti. Özellikle Napoli, Lazio ve Tottenham'ın istediği iddia edilen golcü futbolcu için menajeri önemli açıklamalar yaptı. Kosovalı oyuncuya son olarak ara dönemde Burnley'den resmi teklif geldiğini kaydeden Canatar, "İtalya ve Almanya'dan da talepler oldu ama Fenerbahçe, satmak istemedi ve konu kapandı. Yeni dönem için de Vedat'ın durumunu soran kulüpler var. Ancak bunu sadece Fenerbahçe'ye bildiririm. Önümüzdeki dönemde İngiltere ve İtalya'dan resmi talepler gelecek. Vedat da mutlaka gitmek istiyor gibi bir durum yok. Sonuçta Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmesi var. Onun için her şey güzel gidiyor ve oynadığı kulüpten de memnun" ifadelerini kullandı.

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