Fenerbahçe'den Hasan Ali kararı!

Tam 8 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım ile ilgili karar verildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağı öğrenildi.

Tam 8 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım ile ilgili karar verildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağı öğrenildi. Önceki sözleşmesinde yıllık 1.8 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncunun bu paranın çok altında bir ücretle forma giymeye devam edeceği kaydedildi.

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