10 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Hasan Ali kararı!

Fenerbahçe'den Hasan Ali kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Tam 8 sezondur Fenerbahçe forması giyen ile ilgili karar verildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağı öğrenildi.

Tam 8 sezondur Fenerbahçe forması giyen ile ilgili karar verildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağı öğrenildi. Önceki sözleşmesinde yıllık 1.8 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncunun bu paranın çok altında bir ücretle forma giymeye devam edeceği kaydedildi.

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