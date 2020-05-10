Fenerbahçe'den Marcelo bombası

İlk iki sezonunda beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu kez işi sıkı tutuyor. Güçlü kadroyla 2020-21'e giriş yapmayı hedefleyen Kanarya, dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuruyor. Madrid'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın o isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.