10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Marcelo bombası

İlk iki sezonunda beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu kez işi sıkı tutuyor. Güçlü kadroyla 2020-21'e giriş yapmayı hedefleyen Kanarya, dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuruyor. Madrid'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın o isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 10.05.2020 02:43 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 06:34
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Fenerbahçe'den Marcelo bombası

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hoca konusu netlik kazanmamasına rağmen transfer konusunda birçok görüşme gerçekleştiriyor.

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Fenerbahçe'den Marcelo bombası

İlk iki sezonunda beklentilerin çok altında kalan başkan Ali Koç'un, 2020-2021 öncesi işi sıkı tutacağı belirtiliyor.

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Fenerbahçe'den Marcelo bombası

Dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuran Kanarya, tartışılmayacak ve güçlü bir kadroyla yeni sezona başlamayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'den Marcelo bombası

O SÖZ HEYECAN YARATTI
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın, önceki gece katıldığı bir programda, "Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor" sözlerinin ardından gözler R.Madrid'in yıldızına çevrildi.

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Fenerbahçe'den Marcelo bombası

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Marcelo'nun temas kurulan isimlerden biri olduğu iddia edildi.

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