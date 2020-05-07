07 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılıyor

F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla transfer edilmişti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Yeni sezon çalışmalarına start veren 'de flaş bir ayrılık yolda... Sarı-lacivertliler sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İranlı futbolcu 'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen birçok isimle yollarını ayırmayı düşünen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, sezon başında Esteghlal FC'den transfer ettiği 'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Kanarya'nın sezon başında 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği İranlı futbolcu, 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanmıştı. ekibinde 11 maçta 1 gol kaydederek etkisiz bir performans sergileyen Allahyar, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü.

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