Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılıyor

Yeni sezon çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda... Sarı-lacivertliler sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen birçok isimle yollarını ayırmayı düşünen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İran basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, sezon başında Esteghlal FC'den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Kanarya'nın sezon başında 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği İranlı futbolcu, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanmıştı. İstanbul ekibinde 11 maçta 1 gol kaydederek etkisiz bir performans sergileyen Allahyar, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü.

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