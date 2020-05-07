Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılıyor
Yeni sezon çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda... Sarı-lacivertliler sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen birçok isimle yollarını ayırmayı düşünen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İran basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, sezon başında Esteghlal FC'den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Kanarya'nın sezon başında 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği İranlı futbolcu, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanmıştı. İstanbul ekibinde 11 maçta 1 gol kaydederek etkisiz bir performans sergileyen Allahyar, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde