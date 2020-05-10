10 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu konsolda coştu

Ferdi Kadıoğlu konsolda coştu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, E Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale çıktı.

Ferdi yönetimindeki Fenerbahçe, Enver Cenk Şahin yönetimindeki 'a şans tanımadı. Ferdi'nin Fenerbahçesi, Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve son 8'e yükseldi.

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