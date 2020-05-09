09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe taraftarı isyan etti! "Sözleşme veren istifa etsin"

Fenerbahçe taraftarından Hasan Ali Kaldırım tepkisi geldi. Sarı-lacivertli takımla sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan deneyimli sol bekin fedakarlık yaptığı ve yeni sözleşmesinde indirime gideceği iddia edilmişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu gelişmeye sosyal medyada tepki gösterdi ve sözleşme yenilenmemesini istediler. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 22:37
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Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Sözleşme veren istifa etsin

Fenerbahçe'yle sözleşme yenilemesi gündemde olan Hasan Ali Kaldırım için sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada #HasanAliyiİstemiyoruz etiketi başlattı.

İşte o tepkiler...

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Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Sözleşme veren istifa etsin
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Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Sözleşme veren istifa etsin
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Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Sözleşme veren istifa etsin
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Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Sözleşme veren istifa etsin
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