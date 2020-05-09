Fenerbahçe taraftarı isyan etti! "Sözleşme veren istifa etsin"

Fenerbahçe taraftarından Hasan Ali Kaldırım tepkisi geldi. Sarı-lacivertli takımla sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan deneyimli sol bekin fedakarlık yaptığı ve yeni sözleşmesinde indirime gideceği iddia edilmişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu gelişmeye sosyal medyada tepki gösterdi ve sözleşme yenilenmemesini istediler. İşte o yorumlar...