Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe 2 aday!

Fenerbahçe hoca konusunda iki isim üzerinde duruyor. Bjelica ya da Pellegrini’den birinin artık imza atması bekleniyor.

Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevinden istifasının ardından hoca arayışlarını başlayan Fenerbahçe, uzun süredir iki isimle temaslarını sürdürüyor. Şili basını, en son İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran Manuel Pellegrini'nin sarı-lacivertlilere imza atacağını iddia ederken, İtalya'dan www.tuttumercato da Nenad Bjelica'nın İstanbul'a gitmek için gün saydığını yazdı.



on olarak Brezilya'da yayın yapan Rede TV'de Pellegreni için şu sözler sarfedildi: "Bay mühendis, Fenerbahçe üzerinde çok çalışmanız gerekecek. Pandemi döneminde iyi uyuyan, yoksa İstanbul'da uyuma şansınız olmayacak." Tuttomercato ise Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile 3 senelik anlaşma sağladığı net ifadelerle okuyuculara duyuruldu.

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