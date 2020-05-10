Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe 2 aday!
Fenerbahçe hoca konusunda iki isim üzerinde duruyor. Bjelica ya da Pellegrini’den birinin artık imza atması bekleniyor.
Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevinden istifasının ardından hoca arayışlarını başlayan Fenerbahçe, uzun süredir iki isimle temaslarını sürdürüyor. Şili basını, en son İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran Manuel Pellegrini'nin sarı-lacivertlilere imza atacağını iddia ederken, İtalya'dan www.tuttumercato da Nenad Bjelica'nın İstanbul'a gitmek için gün saydığını yazdı.
on olarak Brezilya'da yayın yapan Rede TV'de Pellegreni için şu sözler sarfedildi: "Bay mühendis, Fenerbahçe üzerinde çok çalışmanız gerekecek. Pandemi döneminde iyi uyuyan, yoksa İstanbul'da uyuma şansınız olmayacak." Tuttomercato ise Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile 3 senelik anlaşma sağladığı net ifadelerle okuyuculara duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde