Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Corona virüsü nedeniyle..."
Fenerbahçe Kulübü, yapılan Covid-19 testlerinde kulüp personelinden birinde corona virüsü tespit edilmesinin ardından 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanın iptal edildiğini duyururken, futbol takımı ve teknik ekibin yeniden Covid-19 testine tabi tutulacağını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz tarafından Samandıran Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı;
Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.
İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.
Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaktır.
Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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