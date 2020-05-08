İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı

Fenerbahçe, Gölcükspor'da forma giyen orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz aralık ayında Gölcükspor'un başına geçen ve şubat ayında Kocaeli ekibinden ayrıldıktan sonra Artvin Hopaspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, eski oyuncusunun öne çıkan özelliklerini A Spor'a değerlendirdi.

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Tekelioğlu'nun İsmail Yüksek ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe çok önemli bir transfer yaptı. İsmail'i Trabzonspor'a getirmek istedim ama Fenerbahçe'yi tercih etti. Kendisi de Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe adına da İsmail adına da çok önemli transfer. İsmail'i Gölcükspor'da farklı yerlerde oynattım ama ideal mevkisi orta saha. En önemli özellikleri top kazanması ve topla etkili bir şekilde oynayabilmesi. Orta sahada iki yönlü oynayabiliyor. Hava toplarında etkili. Adam eksiltme ve yaratıcılığı çok iyi. Fenerbahçe, 1999 yaş grubunda Türkiye'nin en iyi oyuncusunu transfer etti.