08 Mayıs 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı
Fenerbahçe, Gölcükspor'da forma giyen orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz aralık ayında Gölcükspor'un başına geçen ve şubat ayında Kocaeli ekibinden ayrıldıktan sonra Artvin Hopaspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, eski oyuncusunun öne çıkan özelliklerini A Spor'a değerlendirdi.
08.05.2020
Tekelioğlu'nun İsmail Yüksek ile ilgili açıklamaları şu şekilde:
Fenerbahçe çok önemli bir transfer yaptı. İsmail'i Trabzonspor'a getirmek istedim ama Fenerbahçe'yi tercih etti. Kendisi de Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe adına da İsmail adına da çok önemli transfer. İsmail'i Gölcükspor'da farklı yerlerde oynattım ama ideal mevkisi orta saha. En önemli özellikleri top kazanması ve topla etkili bir şekilde oynayabilmesi. Orta sahada iki yönlü oynayabiliyor. Hava toplarında etkili. Adam eksiltme ve yaratıcılığı çok iyi. Fenerbahçe, 1999 yaş grubunda Türkiye'nin en iyi oyuncusunu transfer etti.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ozan Köprülü: Sergen Yalçın futbolcuları rahat bırakıyor
- Mustafa Cengiz ameliyat oldu
- Ahmet Ağaoğlu: En şanslı kulüp Trabzonspor
- Galatasaray'da sağ bek arayışları sürüyor
- Fenerbahçe'den Sayyadmanesh açıklaması
- Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması
- Galatasaray'da Diagne ve Babel sıkıntısı
- Hüseyin Çimşir: Sezonun tamamlanmasından yanayım
- İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde