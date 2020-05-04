Altay Bayındır’a Ajax’tan teklif

Sarı-lacivertli forma altında ilk sezonunda başarılı bir görüntü çizen Altay Bayındır'a Hollanda futbolunun dev kulübü Ajax talip oldu.

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Sarı-lacivertliforma altında ilk sezonunda başarılı bir görüntü çizen Altay Bayındır'a Hollanda futbolunun dev kulübü Ajax talip oldu. Gelecek vadeden genç file bekçisini ilk etapta rotasyonda kullanmayı planlayan Ajax'ın, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını resmi bir teklifle çalacağı dile getirildi. Bu arada İngiliz basını da Altay Bayındır için bir transfer iddiası ortaya attı. Sheffield United'ın da 22 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiği ifade edildi.