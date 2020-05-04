04 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Altay Bayındır’a Ajax’tan teklif

Altay Bayındır’a Ajax’tan teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Sarı-lacivertli forma altında ilk sezonunda başarılı bir görüntü çizen Altay Bayındır'a Hollanda futbolunun dev kulübü Ajax talip oldu.

Sarı-lacivertli forma altında ilk sezonunda başarılı bir görüntü çizen Altay Bayındır'a Hollanda futbolunun dev kulübü Ajax talip oldu. Gelecek vadeden genç file bekçisini ilk etapta rotasyonda kullanmayı planlayan Ajax'ın, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını resmi bir teklifle çalacağı dile getirildi. Bu arada İngiliz basını da Altay Bayındır için bir transfer iddiası ortaya attı. Sheffield United'ın da 22 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiği ifade edildi.
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