Son dakika: Fenerbahçe İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında?

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk transferini duyurdu. Sarı-lacivertliler, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. 21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Yüksek, futbola Yıldırım Belediyespor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Gölcükspor'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kocaeli ekibiyle gösterdiği performansla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekti.

Ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabilen genç yetenek bu sezon TFF 3. Lig'de çıktığı 27 maçta 2 bin 321 dakika süre aldı ve 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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