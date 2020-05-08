08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında?

F.Bahçe ilk transferini duyurdu! 5 yıllık sözleşme
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 08.05.2020

Son dakika haberine göre , yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, forması giyen 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan , ilk transferini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forması giyen 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. 21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde 'da dünyaya gelen İsmail Yüksek, futbola Yıldırım Belediyespor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Gölcükspor'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ekibiyle gösterdiği performansla kulüplerinin dikkatini çekti.
Ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabilen genç yetenek bu sezon 3. Lig'de çıktığı 27 maçta 2 bin 321 dakika süre aldı ve 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımdan geldi?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek kimdir?
Taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner ve Gökhan derken... Taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner ve Gökhan derken...
N'Sakala aldığı teklifleri duyurdu! 3 İstanbul takımı... N'Sakala aldığı teklifleri duyurdu! 3 İstanbul takımı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör