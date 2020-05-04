Ekici’ye yol göründü

Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazanan, ancak geldiği günden beri kulübe beklenen katkıyı yapamayan Mehmet Ekici'nin sözleşmesi yenilenmeyecek.

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Fenerbahçe'denyıllık 2 milyon euro kazanan, ancak geldiği günden beri kulübe beklenen katkıyı yapamayan Mehmet Ekici'nin sözleşmesi yenilenmeyecek. Halen kulüpten haber bekleyen tecrübeli oyuncuya, "Mukavele yenilenmeyecek. Önüne bakabilirsin" denilecek.