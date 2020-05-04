04 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ekici’ye yol göründü

Ekici’ye yol göründü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazanan, ancak geldiği günden beri kulübe beklenen katkıyı yapamayan Mehmet Ekici'nin sözleşmesi yenilenmeyecek.

Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazanan, ancak geldiği günden beri kulübe beklenen katkıyı yapamayan Mehmet Ekici'nin sözleşmesi yenilenmeyecek. Halen kulüpten haber bekleyen tecrübeli oyuncuya, "Mukavele yenilenmeyecek. Önüne bakabilirsin" denilecek.
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