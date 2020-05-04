04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Jorge Jesus’a 8 milyon euro
Brezilya Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus, 'Jorge, amado e desamado' adlı kariyerini anlattığı kitabında, Benfica'nın başındayken çok ciddi teklifleri geri çevirdiğini açıkladı.
Brezilya Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus, 'Jorge, amado e desamado' adlı kariyerini anlattığı kitabında, Benfica'nın başındayken çok ciddi teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. Porto'nun 7, Anzhi'nin 8 milyon euro'luk tekliflerini reddettiğini, Monaco ve Milan'a da "Hayır" dediğini belirten Jesus kitapta, "Anzhi ile birlikte en yüksek teklif Fenerbahçe'den gelmişti. 8 milyon euro önermişlerdi" ifadesini kullandı.
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