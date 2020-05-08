08 Mayıs 2020, Cuma

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'e verilen arada önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertliler için Yunan basını flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre Sarı Kanarya, Belçika'lı dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 10:53
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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Sezon sonunda...

2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, tüm planlarını buna göre yapıyor.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Sezon sonunda...

Mevcut yönetim, geçen son 2 sezonda istediğini alamamış ve taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Sezon sonunda...

Gelecek sezon iyi bir teknik adamla yola başlamayı hedefleyen Fenerbahçe, aynı standartlarda yıldızları takımına dahil etmek için de kollarını sıvadı.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Sezon sonunda...

Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan önemli isimleri gündemine alan Kanarya, bu kez sürpriz bir isim için çok uğraşıyor.

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