Fenerbahçe'de Covid-19 krizi!
Salgın sonrası yapılan idmanlara eksiksiz katılan F.Bahçeli futbolcular bir personelde COVID-19 tespit edilince idmanlara çıkmama kararı aldı.
Fenerbahçe, önceki gece bir çalışanında koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamış, bir çalışanın durumunun şüpheli olduğu ve dün yapılacak antrenmanın ise iptal edildiğini bildirmişti. Kulüpte yaşanan bu vahim durum futbolcuları da hayli tedirgin etti. COVID-19 tespit edilen çalışanın ismi kamuoyuyla paylaşılmazken oyuncuların bu ismi bildiği ve durumun takımda büyük tedirginlik yarattığı öğrenildi. Lige verilen aradan 45 gün sonra başlayan idmanlara eksiksiz katılan F.Bahçeli futbolcuların, koronavirüs korkusuyla bundan sonraki idmanlara çıkmamayı düşündüğü iddia edildi.
PAZARTESİ YENİ TEST
Fenerbahçe, 11 Mayıs Pazartesi günü futbol takımına ve teknik ekibe koronavirüs testi yapılacağını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuruda koronavirüs testi pozitif çıkan bir Samandıra çalışanının ev izolasyonunda tedavi edildiği, hastalık şüphesi bulunan çalışanın ise testinin negatif çıktığı ifade edildi. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle: "Kulübümüz tarafından Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı. İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, 11 Mayıs Pazartesi günü yapılacak antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır."
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