08 Mayıs 2020, Cuma

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Arda Turan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Devre arası transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Arda Turan, kendisi hakkında merak edilenleri anlattı. Teknik Direktör Ümit Özat'ın Instagram canlı yayınına katılan tecrübeli futbolcu geleceği hakkında flaş ifadeler kullandı. Arda Turan'ın Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye transfer olur musun?" şeklindeki sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 00:16
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Arda Turan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ümit Özat'ın gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınında Arda Turan, soruları yanıtladı. İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları...

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Arda Turan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"TEKLİFLER İÇİME SİNMEDİ"

Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri kalan ne olursa hayırlısı, başımın üstüne. Ben devre arasında başka bir yere gidebilirdim, Avrupa'da olabilirdik, teklifler geldi içime sinmedi, karar veremedim sora eşim hamileydi şu an rahat edebilecek miydik? Her şeyin hayırlısı diyorum.

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Arda Turan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"GÖZLERİM DOLDU"

Süleyman Seba'nın formasını giydiğimde spekülatif laflar olmuştu. Barcelona'da oynadığım dönemde Seba'yı hastanede ziyarete gittiğimde "Arda şu an sadece senin maçlarını izliyorum" demişti. Gözlerim doldu bu sözleri sonrası.

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Arda Turan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"G.SARAY'DAN DİREKT BARCELONA'YA GİTSEYDİM ZORLANIRDIM"

Atletico Madrid'e gittiğimde taktiksel oyunu öğrendim. Galatasaray'dan direk Barcelona'ya gitseydim zorlanırdım. Atletico Madrid'de her maç sertti, Süper Lig'de büyük maçlarda bu sertlik vardı.

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Arda Turan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Taktik yapmadığında maça 2-0 geride başlıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile 0-0'ın rövanşında karşılaştık. Maç öncesi Simeone analiz yaptı, rakipte Hazard sağ beki takip etmiyor dedi.

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