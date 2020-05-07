Ve Bjelica imzalıyor! anlaşma sağlandı...
Nenad Bjelica ile her konuda anlaşan Fenerbahçe’de dün toplanan yönetim kurulu da kararı firesiz onayladı. Hırvat hocanın birkaç gün içinde imza atması bekleniyor. Ancak şu anda Türkiye’ye gelmesi durumunda 14 gün süreyle karantinada kalması gerekecek olan Hırvat teknik adam, bir süre daha ülkesinde kalmayı tercih ediyor.
Teknik direktör konusunda son 10 gün içinde çok önemli mesafe kaydeden ve Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe'de dünkü yönetim kurulu toplantısında kesin karar çıktı. Tüm üyeler Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasında fikir birliğine vardı.
YÖNETİMDEN OY BİRLİĞİ
Yönetim kurulunda dün alınan karar sonrasında Hırvat teknik adamla kısa bir süre içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Bjelica sözleşmeyi yaşadığı şehir olan Zagreb'de imzalayacak.
BİR SÜRE ÜLKESİNDE KALACAK
Türkiye'ye gelmesi durumunda tedbirler kapsamında 14 günü karantinada geçirmesi gerekecek olan Bjelica bir süre daha ülkesinde kalmayı ve çalışmalarını buradan yapmayı planlıyor.
EMRE BELÖZOĞLU İŞBAŞINDA
Futbol branşındaki operasyonlarda tek yetkili duruma getirilen Emre Belözoğlu'nun da birçok kez Hırvat teknik adam ile görüştüğü de öğrenildi. Takımla ilgili bilgileri de Bjelica'ya aktaran Belözoğlu oldu.
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