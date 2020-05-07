Fenerbahçe'de flaş gelişme! Max Kruse ve Vedat Muriqi...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Vedat Muriqi için Avrupa kulüplerinin girişimleri sürerken, Alman yıldız Max Kruse'ye de ülkesinden talip çıktığı öğrenildi.

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Yapacağı takviyelerle yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transfere kaynak yaratmak adına yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendirecek. Bu doğrultuda listenin ilk sırasında yer alan isimse Kosovalı golcü Vedat Muriqi... Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren Muriqi için İtalyan ekibi Lazio'nun ısrarı sürüyor. 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Çizme ekibi, liglerin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen corona virüsü salgını transferde etkili olacak. Fenerbahçe ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü için yönetimin biçtiği değer ise en az 20 milyon dolar.

Lazio'nun yanında Napoli, Juventus, Manchester United ve Tottenham gibi kulüplerin de radarında olan Kosovalı forvet için gelecek teklif merakla beklenirken, Muriqi gibi sezon başında takıma dahil olan ve Fenerbahçe formasıyla inişli çıkışlı bir performans sergileyen Alman futbolcu Max Kruse'ye de ülkesi Almanya'dan talip çıktı.

WOLFSBURG KRUSE'Yİ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen ve salgın sonrası evinde dinlenme ve tedavi fırsatı bulan Kruse'ye eski takımı Wolfsburg'un cazip bir teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Halen sarı-lacivertli ekiple mukavelesi devam eden Kruse'nin sezon sonunda yönetimle masaya oturması, şartların oluşması halinde bu kulübe transfer olması bekleniyor.

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