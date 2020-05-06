Gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Oyuncuya ödenmesi vadedilen 2.2 milyon TL'lik imza parası için sarı- kırmızılıların haziran başına kadar vakti olduğu, bu paranın ödenmemesi halinde rotanın Fenerbahçe'ye döneceği ifade edildi. Bu nedenle Kanarya, tecrübeli orta saha için beklemeye geçti.