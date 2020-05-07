07 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Callejon'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer teklifini reddetti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen ardından 'da yeniden start alacak maçlar için çalışmalarına başlayan 'de bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Bu doğrultuda sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu u gündemine alan Fenerbahçe'ye İspanyol oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Kısa süre önce 'nin gündemine gelen ile ilgili İtalyan medyası önemli bir habere imza attı.

Casanapoli.net adlı internet sitesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Callejon girişimine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Jose Callejon, hala 'nın gündeminde. İspanyol kulübünün yöneticileri, 'de oynayan yıldıza ilgilerini açık bir şekilde aktardılar. Valencia, Callejon'un önüne 3 yıllık bir teklif sundu.

FENERBAHÇE'DE SORUN FFP
Fenerbahçe'nin de a ilgisi bulunuyor. Sarı lacivertliler, yaz aylarında oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe, Finansal Fair Play nedeniyle, sezonluk maksimum 3 milyon Euro'luk maaş sunabiliyor. Oyuncu, bu rakam yerine Valencia'nın önerdiği 3.5 milyon Euro +bonuslu teklifi ve Sevilla'nın önerisini dinlemeyi tercih ediyor."

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