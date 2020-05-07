Callejon'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen ardından 12 Haziran'da yeniden start alacak maçlar için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Bu doğrultuda sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu Jose Callejon'u gündemine alan Fenerbahçe'ye İspanyol oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...
Kısa süre önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jose Callejon ile ilgili İtalyan medyası önemli bir habere imza attı.
Casanapoli.net adlı internet sitesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Callejon girişimine ilişkin şu ifadelere yer verildi;
"Jose Callejon, hala Valencia'nın gündeminde. İspanyol kulübünün yöneticileri, Napoli'de oynayan yıldıza ilgilerini açık bir şekilde aktardılar. Valencia, Callejon'un önüne 3 yıllık bir teklif sundu.
FENERBAHÇE'DE SORUN FFP
Fenerbahçe'nin de Jose Callejon'a ilgisi bulunuyor. Sarı lacivertliler, yaz aylarında oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe, Finansal Fair Play nedeniyle, sezonluk maksimum 3 milyon Euro'luk maaş sunabiliyor. Oyuncu, bu rakam yerine Valencia'nın önerdiği 3.5 milyon Euro +bonuslu teklifi ve Sevilla'nın önerisini dinlemeyi tercih ediyor."
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