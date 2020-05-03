03 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Bjelica’da geri sayım

Bjelica’da geri sayım
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.05.2020

Yönetici ile el sıkışan 48 yaşındaki teknik adam listesini bile yönetime sundu.

'de aylardır devam eden "Hoca kim olacak?" bilmecesi son buluyor gibi. Sarı-lacivertlilerin, bir süre önce görüşmelere başladığı Nenad Bjelica'ya sunduğu teklif ortaya çıktı. "Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğüm. Bu ilk görüşmemiz oldu" diyerek sarı-lacivertli kulüp ile masaya oturduğunu resmen doğrulayan Bjelica ile ilgili bir iddia da İtalyan internet sitesi Tuttomercato'dan geldi. 48 yaşındaki hocaya yıllığı 2 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif edildiği ifade edildi. Görüşmeleri yönetici ile yapan Hırvat teknik adamın, sarı-lacivertlilere listesini de sunduğu kaydedildi. Bjelica, yeni sezonda takımı -4-1 sistemine göre oynatmayı düşünüyor.

Zanka'dan Fenerbahçe'ye kötü haber haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye Hırvat golcü! O isim yeşil ışık yaktı... F.Bahçe'ye Hırvat golcü! O isim yeşil ışık yaktı...
Napoli ve Torino Muriç’in peşinde
Hasan Ali’ye hâlâ teklif yapılmadı Hasan Ali’ye hâlâ teklif yapılmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör