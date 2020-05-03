03 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Rumen golcü! Yıldız isim yeşil ışık yaktı

F.Bahçe'ye Rumen golcü! O isim yeşil ışık yaktı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

Sarı-lacivertliler, sezon başında gittiği İngiliz kulübünde umduğunu bulamayan 24 yaşındaki forvete kancayı taktı. da Kanarya’ya ‘’ yaktı

Ekonomik veriler ne kadar 'nin bütçesinin düşük kalacağını gösterse de iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Sarı-lacivertli kulüple ismi anılan son futbolcu oldu. Rumen futbolunun yeni yıldızı olarak lanse edilen, 18 yaşındayken 'nın Inter kulübüne transfer olan golcü oyuncunun Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki golcünün Reading'den ayrılacağı yazıldı.

ÜST SEVİYEDE OLMAK İSTİYOR

Rumen basınında yer alan haberlerde, Puscas'ın 2019 yazında gittiği 'nde yer alan Reading'de mutsuz olduğu kaydedildi. Corona virüsü salgını sonrası İngiliz kulübünün maaşlarda indirime gitmek istemesinden de memnuniyetsizlik duyan 1.88'lik forvetin Ada'dan ayrılmak istediği vurgulandı. Kariyerine üst seviye bir takımda devam ettirmek isteyen Puscas'ın, Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi.

Sosyal medya yıkıldı! haberin devamı

8 MİLYON EURO'YA GİTTİ

2019'da Inter'den 8 milyon euro bonservisle Reading'e transfer olan Puscas, 24 yaşında ve santrfor mevkinde forma giyiyor. Rumen yıldız, bu sezon Reading formasıyla ligde oynadığı 29 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı. Puscas tüm kulvarlarda 33 maçta 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Puscas'ın kulübü Reading ile 2024 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut... F.Bahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut...
Bjelica’da geri sayım Bjelica’da geri sayım
Napoli ve Torino Muriç’in peşinde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör