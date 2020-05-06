06 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Gençlerde Fenerbahçe ligin zirvesinde

Fenerbahçe ligin zirvesinde
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Süper Lig'de 21 yaş altı oyunculara en çok şans veren takım Fenerbahçe oldu. 2019-2020 sezonu baz alındığında sarı-lacivertli takım, yüzde 10 ile gençlere en çok zaman tanıyan takım oldu.

Süper Lig'de 21 yaş altı oyunculara en çok şans veren takım Fenerbahçe oldu. 2019-2020 sezonu baz alındığında sarı-lacivertli takım, yüzde 10 ile gençlere en çok zaman tanıyan takım oldu. Kanarya'yı yüzde yüzde 9,9 ile ve yüzde 9,6 ile takip etti. yüzde 2,7 ile 8'inci, Galatasaray ise yüzde 2,1 ile 9'uncu sırada yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep'te ise 21 yaş altında hiç oyuncu oynamadı.

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