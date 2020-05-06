06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Gençlerde Fenerbahçe ligin zirvesinde
Süper Lig'de 21 yaş altı oyunculara en çok şans veren takım Fenerbahçe oldu. 2019-2020 sezonu baz alındığında sarı-lacivertli takım, yüzde 10 ile gençlere en çok zaman tanıyan takım oldu.
Süper Lig'de 21 yaş altı oyunculara en çok şans veren takım Fenerbahçe oldu. 2019-2020 sezonu baz alındığında sarı-lacivertli takım, yüzde 10 ile gençlere en çok zaman tanıyan takım oldu. Kanarya'yı yüzde yüzde 9,9 ile Antalyaspor ve yüzde 9,6 ile Trabzonspor takip etti. Beşiktaş yüzde 2,7 ile 8'inci, Galatasaray ise yüzde 2,1 ile 9'uncu sırada yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep'te ise 21 yaş altında hiç oyuncu oynamadı.
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