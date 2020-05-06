Ali Koç’tan derin darbe
Başkan Ali Koç yönetici Semih Özsoy’un futbol ve basketbol yetkilerini elinden aldı. Futbol ile ilgili tüm kararlarda Emre Belözoğlu’na danışıyor. Toplantıları da kulüpte değil evinde yapıyor.
Yeni sezon için hummalı bir çalışmanın içerisine giren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç kritik kararlara imza attı. Daha önce yönetici Semih Özsoy'un basketbol şubesindeki sorumluluğunu elinden alan Başkan Ali Koç, şubenin anahtarını Tankut Turnaoğlu'na teslim etmişti. Şimdi son olarak Semih Özsoy'un futbol şubesindeki yetkileri de elinden alındı.
Takvim'in haberine göre; Samandıra'da idari konularla Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ilgilenirken futboldaki tek yetkili Emre Belözoğlu oldu. Başkan Ali Koç, futbol ile ilgili her şeyi sportif direktörlüğe getirmeyi planladığı Emre Belözoğlu'na soruyor. Bu bakımdan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevi fiili olarak başladı denilebilir. Teknik direktör seçiminden hangi futbolcunun transfer edileceğine dair her şey Emre Belözoğlu'na soruluyor. Bu arada Başkan Ali Koç'un toplantıları bir süredir kulüp binası yerine kendi evinde yaptığı ve bu toplantılarda Semih Özsoy'un yer almadığı da öğrenildi.
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