06 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bjelica gün sayıyor! Tek sorun...

Bjelica gün sayıyor! Tek sorun...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Nenad Bjelica’ya 1+3 yıllık sözleşme önerdi. Süre ile ilgili sorun giderilirse iş imzaya kalacak.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör konusu çözülmek üzere… Yönetici Selahattin Baki'nin ardından Başkan ile de konuşan teknik direktör Nenad Bjelica'da ufak bir pürüz kaldı. Ali Koç'un, Hırvat hocaya 2021'deki kongreyi düşünerek 1 yılı opsiyonlu bir sözleşme önerdiği, bu durumun Bjelica'yı düşündürdüğü kaydedildi. Bundan önceki hocalar Cocu ve Yanal'ın görev sürelerini tamamlamadan ayrıldığını bilen 48 yaşındaki teknik adamın uzun vadeli bir mukavele talep ettiği ifade edildi.

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BU SEZONKİ TÜM MAÇLARI İZLEDİ

Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin, Bjelica'ya yönetimsel açıdan böyle bir talepte bulunduklarını, kendisiyle uzun vadeli bir plan yapılacağını aktardığı gelen bilgiler arasında. takımını takviyelerle değil, yeniden oluşturulacak bir kadroyla yeni sezona başlatmak isteyen Bjelica'nın en az 3 senelik mukavele talebinde bulunduğu vurgulandı. Görüşmelerde rakamlar konusunda bir problem yok ancak sözleşme süresi tartışılıyor. Bu küçük pürüz giderilip, uçuş yasakları kalkınca Bjelica'nın sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bu arada, Hırvat hocanın F.Bahçe'nin bu sezon ligde ve kupada oynadığı tüm maçlarını izlediği ve ayrıntılı bir rapor hazırladığı belirtildi. (Fotomaç)

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