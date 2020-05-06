Fenerbahçe'ye gençlik iksiri
Gençlik rüzgarı tepeden başlayacak. Sportif direktörlüğe 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğe 48 yaşındaki Bjelica gelecek. Futbolcular da genç olacak. Sivas’lı 2 genç Mert Hakan ve Emre Kılınç listede. Barış Alıcı, kaleci Berke ve Ömer Faruk Beyaz da yeni sezonda kadroda olacak.
Fenerbahçe yeni sezonda gençlik aşısı için düğmeye basacak. Üstelik gençlik rüzgarı en tepeden başlayacak. Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hıvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek.
ELVİR BALJİC DE GELİYOR…
Takvim'in haberine göre; Bjelıca'nın yardımcılarından birisinin de Elvir Baljic (45) olması bekleniyor. Kadroya çok sayıda genç futbolcu katılacak. Mert Hakan ve Emre Kılınç için G.Saray ile ciddi bir rekabet söz konusu.
KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR
Kiralık olarak Belçika'da forma giyen Barış Alıcı ile Berke Özer takıma geri dönecek. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.
MARESİC DE ADAYLARDAN
Bjelıca'nın ilk önerisinin ise Stade Raims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic olduğu belirtiliyor. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Zajc'a da daha fazla şans verilecek.
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