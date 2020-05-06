06 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye gençlik iksiri

Fenerbahçe'ye gençlik iksiri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Gençlik rüzgarı tepeden başlayacak. Sportif direktörlüğe 39 yaşındaki , teknik direktörlüğe 48 yaşındaki Bjelica gelecek. Futbolcular da genç olacak. ’lı 2 genç ve Emre Kılınç listede. , kaleci Berke ve da kadroda olacak.

gençlik aşısı için düğmeye basacak. Üstelik gençlik rüzgarı en tepeden başlayacak. Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki , teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hıvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek.

ELVİR BALJİC DE GELİYOR…

Takvim'in haberine göre; Bjelıca'nın yardımcılarından birisinin de Elvir Baljic (45) olması bekleniyor. Kadroya çok sayıda genç futbolcu katılacak. ve Emre Kılınç için G.Saray ile ciddi bir rekabet söz konusu.

Gençlerde Fenerbahçe ligin zirvesinde

KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR

Kiralık olarak 'da forma giyen ile Berke Özer takıma geri dönecek. 16 yaşındaki 'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.

MARESİC DE ADAYLARDAN

Bjelıca'nın ilk önerisinin ise Stade Raims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic olduğu belirtiliyor. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Zajc'a da daha fazla şans verilecek.

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