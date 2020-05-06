06 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Alper Potuk’a af mı çıktı?

Alper Potuk’a af mı çıktı?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Gruplar halinde çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de, 4 Şubat'ta bırakılan 'un da idmanlarda yer alması dikkat çekti. Alper'in affedilip affedilmediğiyle ilgili bir açıklama yapılmazken, oyuncunun özel istekle çalışmalara katıldığı kaydedildi.

Kanarya, önceki gün başlayan sosyal mesafeli antrenmanla 45 gün sonra sahaya inmişti. Gruplar halinde yapılan çalışmalarda 4 Şubat'ta bırakılan 'un da yer alması dikkat çekti. Alper'in affedilip, affedilmediğiyle ilgili bir açıklama yapılmazken, oyuncunun özel istekle çalışmalara katıldığı kaydedildi. Bilindiği gibi Alper, TFF'ye bildirilen listede yer almadığı için maçlarda görev alamayacak.
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