Marko Paşa sahaya iniyor

Sarı-lacivertli takımda 2003-2008 yılları arasında görev yapan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte görev alacağı öğrenilmişti. Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Çorumsopr gibi takımlarda hocalık deneyimi yaşayan Aurelio'nun, antrenör olarak Fenerbahçe'ye dönmesi kesinleşti.

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Sarı-lacivertli takımda 2003-2008 yılları arasında görev yapan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte görev alacağı öğrenilmişti. Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Çorumsopr gibi takımlarda hocalık deneyimi yaşayan Aurelio'nun, antrenör olarak Fenerbahçe'ye dönmesi kesinleşti. 42 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde yeni başlayan çalışmalara katılacağı ifade edildi.