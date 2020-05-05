Ozan Tufan satılık

Ekonomik anlamda kulübü rahatlatacak hamleler düşünen Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan'ı satma kararı aldı.

Ekonomik anlamda kulübü rahatlatacak hamleler düşünen Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan'ı satma kararı aldı. Takımdaki merkez orta saha bolluğu nedeniyle bu bölgedeki para getirebilecek isimleri değerlendiren sarı-lacivertli yönetim, Luiz Gustavo'nun yanı sıra Ozan Tufan'ı da 'elden çıkarılabilecek' isimler arasına ekledi. Kiralık gittiği Alanyaspor'dan güçlü dönen, yeniden milli takıma seçilen Ozan Tufan için menajerinin şimdiden yurt dışında kulüp arayışlarına başladığı belirtildi.

DİĞER