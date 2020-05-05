05 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Ozan Tufan satılık

Ozan Tufan satılık
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

Ekonomik anlamda kulübü rahatlatacak hamleler düşünen yönetimi, Ozan Tufan'ı satma kararı aldı.

Ekonomik anlamda kulübü rahatlatacak hamleler düşünen yönetimi, Ozan Tufan'ı satma kararı aldı. Takımdaki merkez orta saha bolluğu nedeniyle bu bölgedeki para getirebilecek isimleri değerlendiren sarı-lacivertli yönetim, Luiz Gustavo'nun yanı sıra Ozan Tufan'ı da 'elden çıkarılabilecek' isimler arasına ekledi. Kiralık gittiği Alanyaspor'dan güçlü dönen, yeniden milli takıma seçilen Ozan Tufan için menajerinin şimdiden yurt dışında kulüp arayışlarına başladığı belirtildi.

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