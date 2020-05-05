05 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'nun odası hazır

Emre Belözoğlu'nun odası hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

kaptanı , üzerindeki formayı çıkarıyor, eşofman-takım elbise ikilisine dönüyor.Corona virüsü salgını nedeniyle 'de milli takımla yer alma hayalini gerçekleştiremeyen Emre Belözoğlu'nun, yakın çevresine futbolu bırakacağını söylediği öğrenildi.

kaptanı , üzerindeki formayı çıkarıyor, eşofman-takım elbise ikilisine dönüyor! Koronavirüs salgını nedeniyle 'de milli takımla yer alma hayalini gerçekleştiremeyen Emre Belözoğlu'nun, yakın çevresine futbolu bırakacağını söylediği öğrenildi. Hatta bu sezon maçların başlaması durumunda Emre'nin sezonun son maçında jübilesini yapması da düşünülüyor. Başkan ile sürekli görüşen ve sportif direktörlük görevini kabul eden Emre için Samandıra'da bir oda bile hazırlandığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, transfer çalışmalarında bile aktif rol oynuyor.

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