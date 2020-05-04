Fenerbahçe teknik direktör adayı Nenad Bjelica kimdir? Yönettiği takımlar ve başarıları neler?

Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaştığı Nenad Bjelica'nın hayatı merak konusu oldu. Hangi takımları yönetti? Başarıları neler? İşte Nenad Bjelica'nın

Sarı-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Dinamo Zagreb'den maaş indirimi nedeniyle değil, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle ayrıldığı ifade edilen Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşma olasılığı her geçen gün yükseliyor.

NENAD BJELİCA KİMDİR?

NENAD BJELİCA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Nenad Bjelica, Hırvat profesyonel futbol menajeri ve en son Hırvat Birinci Futbol Ligi kulübü Dinamo Zagreb'in menajeri olan eski bir oyuncudur. Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971'de Osijek, Hırvatistan'da dünyaya geldi. Futbolculuk dönemine Metalac ve Osijek altyapılarında başlayan Bjelica, kariyerinde Albacete, Real Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wacker ve Karnten formaları giydi. Hırvatistan Milli Takımı formasıyla da 9 maça çıkan Bjelica, 2008'de Karnten takımında teknik direktörlüğe başladı.

Lech Poznan 16/17 (30 Ağu 2016) Spezia Calcio 14/15 (23 Haz 2014) Austria Wien 13/14 (17 Haz 2013) WAC - St. Andrä 09/10 (10 May 2010) FC Lustenau 08/09 (18 Mar 2009) FC Kärnten 07/08 (15 Eyl 2007)

NENAD BJELİCA BAŞARILARI NELER?

2 Hırvatistan şampiyonluğu, 1 Hırvatistan kupa şampiyonluğu, 1 Meister Ertse Liga şampiyonluğu, 1 Meister Regonallige Mitte şampiyonluğu

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