03 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Napoli ve Torino Muriç’in peşinde

FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.05.2020

İtalyan kulüpleri Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in peşine düştü.

İtalyan kulüpleri Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in peşine düştü. İngiliz ve İtalya kulüplerinin radarındaki 25 yaşındaki yıldıza bu kez Napoli ve Torino'nun teklif yapacağı ileri sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlere göre Napoli, tecrübeli forvet için 8 milyon euro bütçe ayırdı. Torino'nun da Zaza veya Belotti'den birini satması durdumunda Muriç'i transfer edeceği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Bjelica’da geri sayım Bjelica’da geri sayım
F.Bahçe'ye Hırvat golcü! O isim yeşil ışık yaktı... F.Bahçe'ye Hırvat golcü! O isim yeşil ışık yaktı...
Hasan Ali’ye hâlâ teklif yapılmadı Hasan Ali’ye hâlâ teklif yapılmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör