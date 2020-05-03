Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Sezon sonunda Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım ile sözleşmesi bitecek Fenerbahçe'nin, eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i transfer gündemine aldığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımla, Beşiktaş'a flaş bir göndermede bulundu.
Fenerbahçe'nin bu sezon Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı golün şiddetini 'iftar topu'na benzeterek yaptığı "İstanbul için iftar vakti" paylaşımı farklı bir boyuta ulaştı. İki takım arasında sosyal medyada atılan eski goller üzerinden tatlı bir rekabet oluşurken, Fenerbahçe'nin içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yer aldığı son paylaşımları dedikoduları beraberinde getirdi.
GÖKHAN GÖNÜL VE CANER DETAYI
Fenerbahçe, önceki gün yaptığı paylaşımda Gökhan Gönül'ün Sarı-Lacivertli forma ile Beşiktaş'a attığı gole yer verdi. Caner'in asistiyle Volkan Şen'in Beşiktaş'a attığı gol de paylaşıldı. Beşiktaşlı Gökhan ile Caner'i yeniden transfer etmek isteyen F.Bahçe'nin paylaşımları bir transfer mesajı olarak da yorumlandı.
SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR
3 sezon önce Beşiktaş'a giden Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor. Özellikle Caner'in Sarı-Lacivertliler'e daha yakın olduğu, Gökhan ile de Kanarya arasında temaslar olduğu biliniyor. Fenerbahçe'nin Caner transferinde yaptığı teklifle Beşiktaş'ın bir adım önünde olduğu iddia ediliyor. (Takvim)
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