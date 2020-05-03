03 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

Sezon sonunda ve ile sözleşmesi bitecek 'nin, eski oyuncuları ve 'i gündemine aldığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımla, 'a flaş bir göndermede bulundu.

'nin bu sezon 'ın 'a attığı golün şiddetini 'iftar topu'na benzeterek yaptığı " için iftar vakti" paylaşımı farklı bir boyuta ulaştı. İki takım arasında sosyal medyada atılan eski goller üzerinden tatlı bir rekabet oluşurken, Fenerbahçe'nin içinde ve 'ün yer aldığı son paylaşımları dedikoduları beraberinde getirdi.

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GÖKHAN GÖNÜL VE CANER DETAYI

Fenerbahçe, önceki gün yaptığı paylaşımda Gökhan Gönül'ün Sarı-Lacivertli forma ile Beşiktaş'a attığı gole yer verdi. Caner'in asistiyle 'in Beşiktaş'a attığı gol de paylaşıldı. Beşiktaşlı Gökhan ile Caner'i yeniden etmek isteyen F.Bahçe'nin paylaşımları bir transfer mesajı olarak da yorumlandı.

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SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR

3 sezon önce Beşiktaş'a giden Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor. Özellikle Caner'in Sarı-Lacivertliler'e daha yakın olduğu, Gökhan ile de Kanarya arasında temaslar olduğu biliniyor. Fenerbahçe'nin Caner transferinde yaptığı teklifle Beşiktaş'ın bir adım önünde olduğu iddia ediliyor. (Takvim)

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