03 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut...
Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Son günlerde adı sık sık Nenad Bjelica ile anılan ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u da listesine alan sarı-lacivertliler yeni teknik adam ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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