03 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut...

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Son günlerde adı sık sık Nenad Bjelica ile anılan ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u da listesine alan sarı-lacivertliler yeni teknik adam ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 09:43
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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut...

Sezonun ikinci yarısında yaşanan üst üste puan kayıplarının ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut...

Yerli ve yabancı birçok teknik adamla temas kuran yönetim, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı gündemine almıştı.

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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut...

Bjelica da geçtiğimiz günlerde Hırvat basınına yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüple görüştüğünü doğrulayarak, "Bu ilk resmi görüşmemiz oldu ve şu anda her şey bundan ibaret" dedi.

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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut...

Yönetimin Hırvat çalıştırıcı için girişimleri sürerken, sarı-lacivertlilerin listesindeki bir diğer isimse Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut...

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