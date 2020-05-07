08 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Antrenman iptal edildi

F.Bahçe'de corona virüs! Antrenman iptal edildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

Son dakika haberine göre; , kulüp çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edildiğini, bir diğer kulüp çalışanının da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yarınki antrenmanını da iptal etti.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Kulübümüz tarafından Samandıra 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

Fenerbahçe'den Süper Lig'in devamıyla ilgili açıklama! haberin devamı

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