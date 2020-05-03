03 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transfer etmek istemişti! Marcos Rojo...

F.Bahçe istemişti! Son görüntüsü şaşırttı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

ekiplerinden 'ın devre arası döneminde Estudiantes'e kiraladığı defans oyuncusu , tartışmalı bir video ile gündeme geldi. Rojo'nun kardeşinin paylaşıp hemen sildiği videoda tecrübeli oyuncunun sigara içtiği ve poker oynadığı görülüyor.

Ara transferde adı sıkça ile anılan ve son anda tarafından Estudiantes'e kiralanan tecrübeli defans oyuncusu 'nun son görüntüsü ülkesini karıştırdı.

Fotomaç'ın derlediği haberde; Oyuncunun kardeşi Franco Rojo tarafından sosyal medyadan paylaşılan ve hemen silinen videoda 30 yaşındaki futbolcunun sigara içip, poker oynadığı görülüyor. Tepkilere neden olan durum bununla da sınırlı değil. Videonun çekilme tarihi henüz bilinmese de yayınladığı tarih itibarıyla Rojo'nun etrafında 10'a yakın insan olduğu görülüyor ve sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle yıldız isme sert eleştiriler geldi.

İngiliz ekibinin Estudiantes'e kiraladığı Rojo burada da istediği performansı gösteremedi. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 1 maça çıkabildi. Arjantinli ismin, Manchester United ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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