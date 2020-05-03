Başkan açıkladı! Garry Rodrigues Arabistan'a geri dönüyor

Adını Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimleri arasında yazdıran Cemil Turan, sarı-lacivertli takımın şu anki durumunu değerlendirdi. Turan, "Fenerbahçe'm bu şekilde ve bu konumda olamaz, olmamalı. Yanlışlar çok büyük" ifadelerini kullandı. İşte Cemil Turan'ın röportajının tamamı...