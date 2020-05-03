Başkan açıkladı! Garry Rodrigues Arabistan'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Al İttihad'den 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Arabistan temsilcisinin başkanı Al-Haili, 29 yaşındaki oyuncunun geri dönebileceğini söyledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sürprizi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Al İttihad'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, kulübüne geri dönebilir.
Arabistan basınında ortaya çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde şöyle denildi:
"Al İttihad başkanı Anmar Al-haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon geri dönebileceğini ima etti.
Sanogo, Sırp ekibi Kızılyıldız'a katılırken, Garry Rodrigues Türk Takımı Fenerbahçe'de yer alıyor.
Rodrigues ve Sanogo'nun dönüşü, Romarinho'nun ayrılığına bağlı. Haili, yaptığı konuşmada, "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik. Ayrıca, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler." dedi."
Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada rol alırken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.
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