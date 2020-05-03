03 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü 113 yaşında

Fenerbahçe Kulübü 113 yaşında
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Kulübü, kuruluşunun 113. yıl ve 'ün ziyaretinin 102. yıl dönümü dolayısıyla resmi internet sitesinden kutlama mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, "Kulübümüzün kuruluşunun 113'üncü, istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu 'ün kulübümüzü ziyaretinin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürdü, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınar Spor Kulübü, 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecek. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadeleri kullanıldı.

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