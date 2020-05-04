04 Mayıs 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gustavo'ya Lyon kancası!

Gustavo'ya Lyon kancası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Hayal kırıklığı bir sezon yaşayan Fenerbahçe'de takımın en beğenilen ismi şüphesiz 'ydu. yıldıza Fransa'dan teklif geldi. 2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı oyuncuya, ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi.

Hayal kırıklığı bir sezon yaşayan Fenerbahçe'de takımın en beğenilen ismi şüphesiz 'ydu. yıldıza Fransa'dan teklif geldi. 2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı oyuncuya, ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ligin bitirildiği Fransa'da yeni sezon için çalışmalara başlayan Lyon'da Sportif Direktör Juninho'nun, Luiz Gustavo'yu çok istediği ve alınması için yönetiminde baskı yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'ye Lyon'dan gelen ilk teklif kabul edilmemişti ancak Fransızlar'ın yeni bir öneriyle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı ifade edildi. Luiz Gustavo, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta görev yaptı takıma 2 gol, 1 asistli katkı yaptı.

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