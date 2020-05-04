Gustavo'ya Lyon kancası!
Hayal kırıklığı bir sezon yaşayan Fenerbahçe'de takımın en beğenilen ismi şüphesiz Luiz Gustavo'ydu. Brezilyalı yıldıza Fransa'dan teklif geldi. 2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı oyuncuya, Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi.
Hayal kırıklığı bir sezon yaşayan Fenerbahçe'de takımın en beğenilen ismi şüphesiz Luiz Gustavo'ydu. Brezilyalı yıldıza Fransa'dan teklif geldi. 2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı oyuncuya, Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ligin bitirildiği Fransa'da yeni sezon için çalışmalara başlayan Lyon'da Sportif Direktör Juninho'nun, Luiz Gustavo'yu çok istediği ve alınması için yönetiminde baskı yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'ye Lyon'dan gelen ilk teklif kabul edilmemişti ancak Fransızlar'ın yeni bir öneriyle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı ifade edildi. Luiz Gustavo, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta görev yaptı takıma 2 gol, 1 asistli katkı yaptı.
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