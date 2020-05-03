03 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cemil Turan isyan etti! "Fenerbahçe böyle olamaz"

Adını Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimleri arasında yazdıran Cemil Turan, sarı-lacivertli takımın şu anki durumunu değerlendirdi. Turan, "Fenerbahçe'm bu şekilde ve bu konumda olamaz, olmamalı. Yanlışlar çok büyük" ifadelerini kullandı. İşte Cemil Turan'ın röportajının tamamı...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 12:11
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cemil Turan isyan etti! Fenerbahçe böyle olamaz

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu o… O efsane ki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın renklerine bağlamak için en değme polisiye filmlere taş çıkarırcasına mücadeleye girdiği bir isim; Cemil Turan…

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cemil Turan isyan etti! Fenerbahçe böyle olamaz

Hatta İngilizlerin daha genç yaşta yakın takibe aldığı, Arsenal'in bu oyuncuyu transfer edebilmek için üç temsilcisini İstanbul'da Divan Otelinde günlerce nöbete yatıracak kadar önem verdiği büyük bir yıldızdı Cemil Turan… Şimdilerde koronavirüs sebebiyle yazlığında ailece inzivaya çekilen efsane futbol adamı ile iki saate yakın doyumsuz bir tele-röportaj yaptık. Her "Fenerbahçe" deyişimizde kelimeler âdeta boğazında düğümlendi… Buyurun efsaneyi dinleyelim... (Türkiye Gazetesi)

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cemil Turan isyan etti! Fenerbahçe böyle olamaz

YANLIŞLAR ÇOK BÜYÜK
"Fenerbahçe benim her şeyim. Ama benim Fenerbahçe'm bu şekilde ve bu konumda olamaz, olmamalı. Yanlışlar çok büyük. Takım mühendisliğinde, hedef belirlemede, teknik, sportif ve idari anlamda maalesef çok büyük yanlışlar yapıldı, kulüp bugün borç batağında ise sebebi bu hatalar."

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cemil Turan isyan etti! Fenerbahçe böyle olamaz

SUÇLUSU KİM?
"Amacım suçlu aramak değil, bir durum tespiti yaptım hepsi bu. Üstelik bu durum sadece bugünkü yönetimin; Ali Koç ve ekibinin hatası da değil Aziz Yıldırım Başkan'dan beri devam eden bir yanlışlar manzumesi... Mesela Caner ve Gökhan'ı göndermek hataydı, onların yerlerinin hâlâ doldurulamamış olması ise daha büyük hata."

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cemil Turan isyan etti! Fenerbahçe böyle olamaz

O BİR GOL MAKİNESİ
Fenerbahçe formasıyla üç defa "Gol Kralı"olan Cemil Turan, sarı-lacivertli formayla üç de Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca iki Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, iki de Başbakanlık Kupası havaya kaldırdı. Futbol hayatı boyunca 666 maça çıkıp rakip filelere 322 gol kaydetti.

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